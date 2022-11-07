هل من أزمة مازوت؟

A + A -

أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في حديث لـ "صوت كل لبنان"أنّه سيكون هناك ارتفاعاً بسيطاً بأسعار المحروقات لان كل شيء مرتبط بسعر صرف الدولار".

وافت البراكس إلى أنّ "المازوت متوافر حالياً ولكن عند بداية فصل الشتاء يزداد الطلب عليه للتدفئة حكما وهذا سيخلق ازمة بسيطة في بعض المناطق الجبلية".أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في حديث لـ "صوت كل لبنان"أنّه سيكون هناك ارتفاعاً بسيطاً بأسعار المحروقات لان كل شيء مرتبط بسعر صرف الدولار".

وافت البراكس إلى أنّ "المازوت متوافر حالياً ولكن عند بداية فصل الشتاء يزداد الطلب عليه للتدفئة حكما وهذا سيخلق ازمة بسيطة في بعض المناطق الجبلية".