الرئيس عون عرض مع الوزير الحجار اللمسات الاخيرة على المرحلة الاولى من العودة الطوعية للنازحين السوريين

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، وعرض معه اوضاع الوزارة والخطوات المبذولة للتخفيف من وطأة الازمة التي يعبشها لبنان على المواطنين، اضافة الى المراحل التي قطعتها المساعي اللبنانية لتأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين في ضوء القرارات المتخذة في هذا السياق.

واوضح الوزير الحجار بعد اللقاء، انه تم وضع اللمسات الاخيرة على امكانية تحقيق هذه العودة في وقت قريب للمجموعة الاولى من النازحين الى سوريا، وهي خطوة تشكل المرحلة الاولى من هذا المسار الذي يتوقع ان يستمر باطراد خلال الفترات المقبلة، بهدف التخفيف من اعداد النازحين السوريين المتواجدين في لبنان، لما فيه مصلحة لبنان وسوريا على حد سواء.