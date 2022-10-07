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الأبيض: نعمل على توفير علاجات الامراض السرطانية والمستعصية عبر نظام تتبع الدواء الرقمي

7
OCTOBER
2022
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أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض أن الوزارة تعمل حالياً على توفير علاجات الامراض السرطانية والمستعصية بصورة مستدامة عبر نظام تتبع الدواء الرقمي من لحظة استيراده حتى وصوله للمريض، ولفت الى أن هذا النظام يؤمن حصول كل مريض على دوائه ويحوول دون الهدر والتهريب. وقال:"يتم أيضًا اتباع بروتوكولات علاجية ومعايير علمية لصرف الدواء اللازم للمريض بحسب حالته".

وشدد على حرص وزارة الصحة الاستمرار في تأمين الادوية للمواطنين بالرغم من تحديات الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، لافتًا الى أن لبنان ملتزم الايفاء بالتزاماته تجاه شركات الادوية ودفع مستحقاتها كاملة.

ورأى أن الوزارة تصر على تأمين افضل علاج للمريض اللبناني، وتعمل على المحافظة على موقع لبنان في خارطة السياحة الطبية في المنطقة.

كلام الأبيض جاء خلال اجتماع حضره كل من سفراء بريطانيا، سويسرا، الدنمارك والمانيا، وممثل عن السفارة الفرنسية، وممثل عن الاتحاد الاوروبي، ومنسقة التجمع اللبناني في غرفة التجارة الاميريكية، ومدير مديرية القَطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان، واعضاء تجمع شركات الادوية العالمية في لبنان.

وحث الأبيض السفراء على مواصلة دعم لبنان في هذه المرحلة بطريقة تساعده على بناء نظام صحي مستدام وعادل.

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