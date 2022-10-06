جبور طلب من عويدات إجراء المقتضى بحق قاضٍ لا يحترم نواب الأمة

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غرّد عضو تكتل لبنان القوي النائب جيمي جبور عما حصل معه في مكتب المدعي العام الاستئنافي في الشمال فكتب: "تفاجأت لدى دخولي الى مكتب المدعي العام الإستئنافي في الشمال زياد الشعراني بقوله بعدم قبول مراجعات السياسيين في ملفات المواطنين وتفاجأت أكثر بقلّة لياقته تجاهي كنائبٍ ممثل للأمة جمعاء في أحد مكاتب قصور العدل التي تخصّ الدولة لا شخص القاضي الكريم".

وأضاف جبور:"سألت عن هذا القاضي إن كان فعلاً لا يقبل مراجعات السياسيين فوجدت أن أبوابه مشرّعة أمامها وهو يقبل جميع أنواعِها فإتصلت بوزير العدل مبلغاً إياه تفاصيل الواقعة".

وتوجه جبور أيضاً إلى المدعي العام التمييزي طالباً إجراء المقتضى بحق قاضٍ من الواضح أنه لا يدرك كيفية إحترام نواب الأمة كما أنه لا يعرف أن يترك آراءه السياسية وأهواءه الشخصية خارج أسوار قصر العدل.