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أشار مساعد وزيرة الخارجية الأميركية السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، الى أنّ فرص نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله" "لا تزال مرتفعة للغاية" على الرغم من التقدم في اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وفي حديث لقناة i24news الإسرائيلية، لفت شينكر، إلى أنّ الاقتراح الذي قدمه كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة، آموس هوكشتاين، "لا يفعل شيئًا لخفض أو تخفيف التوترات على طول الخط الأزرق حيث ينقب حزب الله"، معتبراً أنّ "الصفقة قد تؤدي إلى تأجيل الصراع، لكنها لا تضمن أمن إسرائيل".