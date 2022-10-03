living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شقير من دار الفتوى : أكدنا دعمنا ووقوفنا إلى جانب المفتي في مسعاه الوطني

3
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من الفاعليات البيروتية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في حضور القاضي الشيخ خلدون عريمط.

وبعد اللقاء، قال شقير" زيارتنا اليوم لسماحة المفتي تأتي استكمالا للنداء الوطني الذي أطلقناه خلال اللقاء الحاشد في مجمع الـSeaside دعما لمبادرة سماحته بجمع النواب المسلمين السنة التي تصب في حماية الدولة اللبنانية بكل ركائزها الدستورية والمؤسساتية والوطنية".

أضاف: "وكذلك لتهنئة سماحته على كلمته الوطنية خلال الاجتماع مع النواب، وهي كلمة جامعة وطنية بامتياز، وتعبر بشكل صادق وقوي عن مدى حرص دار الفتوى على استقرار وسلامة لبنان والحفاظ عليه حرا سيدا مستقلا، وحرصها الشديد أيضا على العيش المشترك والتضامن والتعاضد الوطني وترسيخ بيئة حاضنة لجميع أبنائه، مستندة بشكل أساسي على وثيقة الوفاق الوطني التي تم إقرارها في اتفاق الطائف".

وقال :"وكانت الزيارة أيضا مناسبة لتأكيد دعمنا لسماحته ووقوفنا إلى جانبه في مسعاه الوطني في ظل الظروف الدقيقة والحرجة التي يمر فيها لبنان، والتي تتطلب رجالات وطنية لا يهمها سوى المصلحة الوطنية العليا ومصلحة اللبنانيين".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout