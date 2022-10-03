شقير من دار الفتوى : أكدنا دعمنا ووقوفنا إلى جانب المفتي في مسعاه الوطني

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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من الفاعليات البيروتية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في حضور القاضي الشيخ خلدون عريمط.



وبعد اللقاء، قال شقير" زيارتنا اليوم لسماحة المفتي تأتي استكمالا للنداء الوطني الذي أطلقناه خلال اللقاء الحاشد في مجمع الـSeaside دعما لمبادرة سماحته بجمع النواب المسلمين السنة التي تصب في حماية الدولة اللبنانية بكل ركائزها الدستورية والمؤسساتية والوطنية".



أضاف: "وكذلك لتهنئة سماحته على كلمته الوطنية خلال الاجتماع مع النواب، وهي كلمة جامعة وطنية بامتياز، وتعبر بشكل صادق وقوي عن مدى حرص دار الفتوى على استقرار وسلامة لبنان والحفاظ عليه حرا سيدا مستقلا، وحرصها الشديد أيضا على العيش المشترك والتضامن والتعاضد الوطني وترسيخ بيئة حاضنة لجميع أبنائه، مستندة بشكل أساسي على وثيقة الوفاق الوطني التي تم إقرارها في اتفاق الطائف".



وقال :"وكانت الزيارة أيضا مناسبة لتأكيد دعمنا لسماحته ووقوفنا إلى جانبه في مسعاه الوطني في ظل الظروف الدقيقة والحرجة التي يمر فيها لبنان، والتي تتطلب رجالات وطنية لا يهمها سوى المصلحة الوطنية العليا ومصلحة اللبنانيين".