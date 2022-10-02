عناوين الصحف ليوم الأحد 2 أيلول 2022

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الديار: لبنان تسلّم مشروع اتفاق الترسيم بالحبر الاميركي ولقاء رئاسي للحسم الاسبوع المقبل
الاتفاق على الحكومة يتأخر اسبوعاً آخر... وحديث عون عن المناورة يُغضب ميقاتي
النهار: أخيراً اتفاق الترسيم... بتأكيدات شيا وبرّي ونصرالله!
الأنباء الكويتية: المقترح الأميركي للحدود البحرية: إما التوقيع وإما الوقوع في المجهول ولا خيار ثالثا ابدا؟
الوطن السورية: مصادر أكدت أن لبنان حصل في الرد الأميركي على كل مطالبه … السيد حسن: أمامنا أيام حاسمة في ملف ترسيم الحدود
الشرق الأوسط: عرض أميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يلبي «مبدئياً» مطالب لبنان
بري لـ«الشرق الأوسط»: المسودة إيجابية والتوقيع في الناقورة