عناوين الصحف ليوم الأحد 2 أيلول 2022

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الديار: لبنان تسلّم مشروع اتفاق الترسيم بالحبر الاميركي ولقاء رئاسي للحسم الاسبوع المقبل

الاتفاق على الحكومة يتأخر اسبوعاً آخر... وحديث عون عن المناورة يُغضب ميقاتي

النهار: أخيراً اتفاق الترسيم... بتأكيدات شيا وبرّي ونصرالله!



الأنباء الكويتية: المقترح الأميركي للحدود البحرية: إما التوقيع وإما الوقوع في المجهول ولا خيار ثالثا ابدا؟



الوطن السورية: مصادر أكدت أن لبنان حصل في الرد الأميركي على كل مطالبه … السيد حسن: أمامنا أيام حاسمة في ملف ترسيم الحدود



الشرق الأوسط: عرض أميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يلبي «مبدئياً» مطالب لبنان

بري لـ«الشرق الأوسط»: المسودة إيجابية والتوقيع في الناقورة