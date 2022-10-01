لويس لحود زار مركز اتحاد بلديات زغرتا للبحث في موضوع التفاح

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وصل المدير العام للزراعة لويس لحود الى مركز اتحاد بلديات قضاء زغرتا، حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد زعني خير، رئيس رابطة مختاري زغرتا الزاوية ميلاد شاهين، رئيسة مصلحة زراعة لبنان الشمالي صونيا الأبيض، رئيسة مركز الزراعة في زغرتا مارلين الدرجاني وعدد من رؤساء بلديات قضاء زغرتا ومختارين ورؤساء تعاونيات زراعية في المنطقة وعدد من الملاكين".



بعد جولة على معارض منتوجات التفاح، عقد لقاء داخل مركز الاتحاد قال فيه خير: "موسم التفاح يشكل مصدر رزق عند الكثير من المزارعين الذين يعتاشون من خيره. اما اليوم وللأسف أصبح موسم التفاح عبئا على المزارعين، فأسعار التفاح وصلت الى ادنى مستوياتها بعد أن أصبحت الكلفة مرتفعة بالنسبة الى الأدوية الزراعية أو الى اليد العاملة وكلفة التبريد وغياب خطة لتصريف الانتاج، كل ذلك أوصل المزارع الى طريق مسدود".



من جهته أشار لحود الى ان "التعاون يكون دائما مثمرا بين مركز ومصلحة واتحاد، وكانت لنا تجربة ناجحة في البرازيل عبر زيت الزيتون اللبناني، ونأمل ان يكون اليوم العالمي للتفاح يوما ناجحا". وقال: "اليوم لدينا مشكلة كبيرة في موسم التفاح لان كلفة التبريد اصبحت مرتفعة جدا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، من هنا نعول على تسويق إنتاج التفاح عبر تصديره الى العراق، وبدأنا في اتخاذ الخطوات".

ودعا المغتربين والمقيمين الى تشجيع التفاح اللبناني.



وكان موظفو الاتحاد يوزعون التفاح على سائقي السيارات والمارة.