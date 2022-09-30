عناوين الصحف ليوم الجمعة 30 أيلول 2012

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الأخبار: روسيا - الغرب: الحرب في «الدائرة الحمراء»



انتخاب الرئيس: اختبار أول للضغط السعودي



أي نتائج لتعديل سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة؟







الديار: جلسة «الورقة البيضاء» «وحرق الاسماء» تكرس توازن «التعطيل»: اهلا بالفراغ الطويل!

البناء: جلسة الانتخاب فتحت باب الفك والتركيب في التموضعات الحادّة رئاسيّاً… بعد حجز المواقع:/ السعوديّ 36 والفرنسيّ 11 زائد 7 بمجموع 54 والأميركيّ يراقب… مقابل 11 للتوافق و63 بيضاء/ برّي بعد الجلسة الأولى: التوافق معبر إلزاميّ لإنجاز الاستحقاق وعندما يتوافر سأدعو لجلسة/



نداء الوطن: "حزب الله" أعدّ عدّة الشغور حكومياً... وباسيل يريد "الثمن رئاسياً"

المعارضة ربحت "الجولة الأولى" وبرّي ودّع النواب بـ"تعليمة"!

اللواء: نواب الأمة يتامى التوافق.. والنتيجة أوراق لا تنتج رئيساً!

فكفكة العقد الحكومية تتقدّم.. وتوجُّه لوضع الزيادة على الرواتب موضع التنفيذ

النهار: معوّض مرشّح السياديّين و"الممانعون" يمهّدون للفراغ

الجمهورية: إختبار متبادل يسبق حسم الخيارات



l'oreint le jour: Présidentielle : les quatre leçons de la première manche