عناوين الصحف ليوم الجمعة 30 أيلول 2012

الأخبار: روسيا - الغرب: الحرب في «الدائرة الحمراء»
انتخاب الرئيس: اختبار أول للضغط السعودي
أي نتائج لتعديل سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة؟
الديار: جلسة «الورقة البيضاء» «وحرق الاسماء» تكرس توازن «التعطيل»: اهلا بالفراغ الطويل!
البناء: جلسة الانتخاب فتحت باب الفك والتركيب في التموضعات الحادّة رئاسيّاً… بعد حجز المواقع:/ السعوديّ 36 والفرنسيّ 11 زائد 7 بمجموع 54 والأميركيّ يراقب… مقابل 11 للتوافق و63 بيضاء/ برّي بعد الجلسة الأولى: التوافق معبر إلزاميّ لإنجاز الاستحقاق وعندما يتوافر سأدعو لجلسة/
نداء الوطن: "حزب الله" أعدّ عدّة الشغور حكومياً... وباسيل يريد "الثمن رئاسياً"
المعارضة ربحت "الجولة الأولى" وبرّي ودّع النواب بـ"تعليمة"!
اللواء: نواب الأمة يتامى التوافق.. والنتيجة أوراق لا تنتج رئيساً!
فكفكة العقد الحكومية تتقدّم.. وتوجُّه لوضع الزيادة على الرواتب موضع التنفيذ
النهار: معوّض مرشّح السياديّين و"الممانعون" يمهّدون للفراغ
الجمهورية: إختبار متبادل يسبق حسم الخيارات
l'oreint le jour: Présidentielle : les quatre leçons de la première manche