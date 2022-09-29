living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد سجالهم مع القعقور.. حزب "لنا" يتّهم القوات بالتواطئ مع الثنائيّ الشيعي لتطيير النصاب

29
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر بيان عن حزب لنا - الديمقراطي الإجتماعي، رد فيه على بيان القوّات اللبنانيّة وجاء فيه: "يهمّنا في "لنا"، ومنعًا لأيّ تأويل أو تحريف لكلام نائبتنا حليمة القعقور، تأكيد أن "الموقف من جلسة اليوم الهزليّة ومن أداء الكتل ككل لم يكن موجّهًا ضدّ حزب القوّات فقط فلماذا هذا الرد الشخصيّ غير المبرر"؟

وأوضح أن "البرلمان يتشكّل من كتل معروفة الأحجام، لحزب الله وحركة أمل فيها كتلتين من 27 نائبًا، لا يؤدّي خروجهم وحدهم، دون تواطئ مع آخرين، إلى تطيير النصاب، بعيدًا طبعًا عن الإدعاء بوجود 85 نائبًا في نهاية الجلسة، حيث أتى هذا الإدّعاء دون عدّ حينها".

وذكر أن "في الوقائع، فإنّ أوّل من انسحب من الجلسة كانت كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" ومن ثم كتلة القوات، حيث سمع الحاضرون رئيسها جورج عدوان يطلب من نوّابه المغادرة، ونحن نعتبر أنّ هذا العمل -وإخراج رئيس المجلس- أتى بطريقة مبتذلة ومسرحيّة".

وختم البيان بالقول، "إنّ بيان القوّات التخوينيّ لن يثنينا عن العمل مع جميع القوى التغييريّة وقوى 17 تشرين، مع الاستعداد للتواصل مع جميع الكتل في البرلمان في الملفّات التي تعني حقوق الناس، في سبيل تجربة سياسيّة مختلفة ونوعيّة لا تعيدنا إلى "الانقسام التوافقيّ" السائد منذ العام 2005".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout