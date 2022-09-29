بعد سجالهم مع القعقور.. حزب "لنا" يتّهم القوات بالتواطئ مع الثنائيّ الشيعي لتطيير النصاب

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صدر بيان عن حزب لنا - الديمقراطي الإجتماعي، رد فيه على بيان القوّات اللبنانيّة وجاء فيه: "يهمّنا في "لنا"، ومنعًا لأيّ تأويل أو تحريف لكلام نائبتنا حليمة القعقور، تأكيد أن "الموقف من جلسة اليوم الهزليّة ومن أداء الكتل ككل لم يكن موجّهًا ضدّ حزب القوّات فقط فلماذا هذا الرد الشخصيّ غير المبرر"؟

وأوضح أن "البرلمان يتشكّل من كتل معروفة الأحجام، لحزب الله وحركة أمل فيها كتلتين من 27 نائبًا، لا يؤدّي خروجهم وحدهم، دون تواطئ مع آخرين، إلى تطيير النصاب، بعيدًا طبعًا عن الإدعاء بوجود 85 نائبًا في نهاية الجلسة، حيث أتى هذا الإدّعاء دون عدّ حينها".

وذكر أن "في الوقائع، فإنّ أوّل من انسحب من الجلسة كانت كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" ومن ثم كتلة القوات، حيث سمع الحاضرون رئيسها جورج عدوان يطلب من نوّابه المغادرة، ونحن نعتبر أنّ هذا العمل -وإخراج رئيس المجلس- أتى بطريقة مبتذلة ومسرحيّة".

وختم البيان بالقول، "إنّ بيان القوّات التخوينيّ لن يثنينا عن العمل مع جميع القوى التغييريّة وقوى 17 تشرين، مع الاستعداد للتواصل مع جميع الكتل في البرلمان في الملفّات التي تعني حقوق الناس، في سبيل تجربة سياسيّة مختلفة ونوعيّة لا تعيدنا إلى "الانقسام التوافقيّ" السائد منذ العام 2005".