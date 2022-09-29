living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيان من القوات ردا على حليمة قعقور!

29
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” البيان الآتي:

“تعليقًا على التصريح الذي أدلت به النائبة حليمة القعقور لدى خروجها من مجلس النواب على أثر جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بأنّ جميع الكتل النيابية تقاطعت على تطيير النصاب، يهمّنا أن نوضح الآتي:

أولاً، إنّ تكتل “الجمهورية القوية” دأب منذ ما قبل بداية المهلة الدستورية على المطالبة يوميًّا بالدعوة لانعقاد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فضلاً عن أنّه وضع كل جهوده منذ دعوة الرئيس نبيه بري إلى هذه الجلسة من أجل توحيد المعارضة حول مرشّح واحد والذي عادت وأجمعت عليه المعارضة، والمقصود طبعًا النائب ميشال معوض.

ثانيًا، من المعلوم أنّ الجلسة كانت منقولة أمام الرأي العام ومَن عطّل النصاب كل من كتلتي “الوفاء للمقاومة” و” التنمية والتحرير”، وأُعلن عن ذلك جهارًا من قبل نواب من هذه الكتل، الأمر الذي أفقد الجلسة نصابها.

ثالثًا، كنّا نتمنى على النائبة القعقور أن تتَّسِم بالحدّ الأدنى من الموضوعية وتحرص على قول الحقيقة وليس اختلاق الوقائع وألا تلقي التهم جزافًا على “القوات اللبنانية”، وليست المرة الأولى التي تتهجّم فيها ومن دون سبب على “القوات”، مما يخفي أغراضًا مبيّتة لدى هذه النائبة.

رابعًا، تؤكّد “القوات” بأنّها كانت ضدّ تعطيل النصاب لأسباب دستورية من جهة، ولكون مرشحها الرئاسي النائب معوّض كان لامس الـ50 صوتًا في الدورة الثانية من جهة ثانية.

تتمنى “القوات اللبنانية” أخيرًا على الجميع التحلي بروح الموضوعية والحقيقة والمسؤولية عند الإدلاء بأي موقف سياسي”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout