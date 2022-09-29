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الرئيس عون عرض مع وزير العدل مسائل قضائية عالقة

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الوزير خوري أعاد إلى مجلس القضاء الاعلى مجدداً مشروع مرسوم

تشكيلات رؤساء غرف التمييز بعد تقاعد القاضية خوري

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير العدل القاضي هنري خوري وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد وعدداً من المواضيع القضائية العالقة. وخلال اللقاء أعلم الوزير خوري الرئيس عون أنه أعاد إلى مجلس القضاء الاعلى مجدداً مشروع مرسوم تشكيلات رؤساء غرف التمييز لتعيين بديل عن القاضية جمال خوري رئيسة الغرفة التاسعة التي أحيلت على التقاعد في 25 أيلول الجاري، وذلك بهدف إعادة تشكيل الهيئة العامة لرؤساء غرف التمييز.