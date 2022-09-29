مولوي التقى كتلة “الإعتدال الوطني” وتناول معها موضوع اللبنانيين العالقين في تركيا

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زار نواب كتلة “الإعتدال الوطني “، وليد البعريني، سجيع عطية، أحمد رستم، عبد العزيز الصمدوأحمد الخير، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي.

وبعد اللقاء قال البعريني وفق مكتبه الإعلامي: “تباحثنا مع وزير الداخلية في موضوع اللبنانيين العالقين في تركيا، الذي أعلمنا بأنه يتابع الموضوع بتوجيهاتٍ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع السفير اللبناني في تركيا، بالإضافة الى الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير، حيث يتم التحضير لعودتهم قريبًا الى لبنان عبر Laissez-passer “تسهيل مرور”.