living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ابي رميا: الشغور الرئاسي ممنوع...وعلى الرئيس ان يتمتع بصفات معينة تناسب المرحلة

29
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكد النائب سيمون أبي رميا لـ"المركزية" ان "ما يدور حول الاستحقاق الرئاسي امر طبيعي عند اي استحقاق وفي بورصة الاسماء لكن في النهاية يجب ان يتمتع الرئيس المنتخب بصفات معينة تناسب المرحلة ليتمم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ويعزز علاقات لبنان مع الخارج ويكون منفتحا على الجميع ويحظى بتأييد مسيحي عبر دعم احدى اكبر كتلتين مسيحيتين في المجلس النيابي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية او عبر دعمهما سويا"، مشيرا الى ان "الوصول الى الشغور الرئاسي مرفوض والتواصل مستمر بين مختلف الافرقاء للتوافق حول الاستحقاق الانتخابي لان اي شغور في هذه الظروف سيكون مضرا للبنان ولانتظام العمل الدستوري وتجاوز كل استحقاقات المرحلة".

أما عن ملف الحكومة الذي تعقد من جديد مع توجيه أصابع الاتهام إلى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بعرقلته بسبب رفع سقف مطالبه وشروطه، يجيب أبي رميا: " نرفض هذه الاتهامات واذا كان هناك من فريق يهمه تشكيل الحكومة فهو نحن كي تتابع الاصلاحات المطلوبة وصولا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وان التأخير الحاصل في التشكيل يضر بنا ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعلن مرارا انه يريد تسليم البلد الى حكومة كاملة الأوصاف الدستورية فكيف نتهم بالعرقلة ونحن الداعون الى تشكيل الحكومة؟ اما لناحية بوادر الحلحلة الحكومية، فالمساعي لم ولن تتوقف وستستمر حتى آخر دقيقة على امل ان تتكلل بالنجاح مع العلم ان الاولوية اليوم العمل بجهد على انتخاب رئيس للجمهورية طبقا للمسار الدستوري الطبيعي".

وعن أبعاد وتوقيت زيارة باسيل الى دار الفتوى يقول: "زيارة دار الفتوى ابعادها وطنية تأتي ضمن التمسك بالعيش المشترك والانفتاح على الافرقاء كافة والتشديد على العلاقات الجيدة مع الجميع في الداخل والخارج وكما قال رئيس التيار من دار الفتوى ان التيار حريص على افضل العلاقات مع الدول العربية وانه مع تطبيق الطائف لجهة اللامركزية الادارية والغاء الطائفية السياسية. هذا اللقاء طبيعي لكن للأسف في لبنان بحكم الصيغة الطائفية في البلد أخذ هذا البعد الاعلامي وكان تأكيد من قبل التيار على الموافقة على ما اعلنه بيان دار الفتوى من الامور الوطنية والدستورية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout