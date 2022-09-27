عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 27 أيلول 2022

الأخبار: موازنة الشلل الحكومي
الترسيم البحري حسم: لا صلة للنقاط البرية
ميقاتي يوفد إبراهيم إلى بعبدا وباسيل يدعو لمناقشة الوظيفة والدور: وقائع وساطة غير مكتملة لتشكيل الحكومة
هستيريا غربية بوجه إيران
البناء: اتفاق إيران والوكالة الدوليّة نحو العودة للاتفاق النوويّ… ورسائل نوويّة بين موسكو وواشنطن/ الحد الأدنى لمنع الانفجار يحكم لبنان: موازنة وحكومة… حتى الترسيم… بانتظار الرئاسة / تصويت الموازنة بوانتاج رئاسيّ… ومعيار جعجع الرئاسيّ الرضا السعوديّ/
الديار: إقرار مُوازنة «التخدير»... التضخم والإنكماش على «الأبواب»
«إسرائيل» تهيىء «الإسرائيليين» لهضم الترسيم وتستعدّ للأسوأ ؟
«تعويم» حكومة ميقاتي يتقدّم... وشروط سعوديّة دون خطة !
النهار: العجز 11 ألف مليار ولا تسوية حكوميّة بعد
الجمهورية: الحكومة إيجابيات... فتسريبات... فتشكيك
نداء الوطن: جعجع يؤكد تقدّم مشاورات المعارضة: لا رئيس "تكنوقراط" ولا تسويات "خنفشارية"
موازنة "علي حسن خليل": "لزوم" حسابات التفليسة!
اللواء: إقرار الموازنة بـ«تمويل غامض».. ومضاعفة المساعدة لاحتواء غضب العسكر
«لقاء بعبدا» على همّة الاتصالات.. وجعجع يتهم باسيل بعرقلة الحكومة ويتراجع عن ترشيح عون
l'orient le jour: Le gouvernement se concocte à feu doux