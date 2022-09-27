عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 27 أيلول 2022

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الأخبار: موازنة الشلل الحكومي

الترسيم البحري حسم: لا صلة للنقاط البرية



ميقاتي يوفد إبراهيم إلى بعبدا وباسيل يدعو لمناقشة الوظيفة والدور: وقائع وساطة غير مكتملة لتشكيل الحكومة



هستيريا غربية بوجه إيران





البناء: اتفاق إيران والوكالة الدوليّة نحو العودة للاتفاق النوويّ… ورسائل نوويّة بين موسكو وواشنطن/ الحد الأدنى لمنع الانفجار يحكم لبنان: موازنة وحكومة… حتى الترسيم… بانتظار الرئاسة / تصويت الموازنة بوانتاج رئاسيّ… ومعيار جعجع الرئاسيّ الرضا السعوديّ/



الديار: إقرار مُوازنة «التخدير»... التضخم والإنكماش على «الأبواب»

«إسرائيل» تهيىء «الإسرائيليين» لهضم الترسيم وتستعدّ للأسوأ ؟

«تعويم» حكومة ميقاتي يتقدّم... وشروط سعوديّة دون خطة !





النهار: العجز 11 ألف مليار ولا تسوية حكوميّة بعد

الجمهورية: الحكومة إيجابيات... فتسريبات... فتشكيك







نداء الوطن: جعجع يؤكد تقدّم مشاورات المعارضة: لا رئيس "تكنوقراط" ولا تسويات "خنفشارية"

موازنة "علي حسن خليل": "لزوم" حسابات التفليسة!



اللواء: إقرار الموازنة بـ«تمويل غامض».. ومضاعفة المساعدة لاحتواء غضب العسكر

«لقاء بعبدا» على همّة الاتصالات.. وجعجع يتهم باسيل بعرقلة الحكومة ويتراجع عن ترشيح عون

l'orient le jour: Le gouvernement se concocte à feu doux