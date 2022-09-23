تحسّن حالة ابن الممثل جان بو جدعون بعد دخوله العناية الفائقة اثر تعرضه لحادث سير..

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اشار الممثل جان بو جدعون في حديث اذاعي الى ان ابنه ايليا تعرض لحادث سير مروع في منطقة منصورية بحمدون قرب رويسة النعمان، بسبب توقف شاحنة قرب منزل احد الاشخاص وكانت الطريق من دون انارة، كما ان الشاحنة كانت متوقفة ”بالعرض“.

كما لفت الى ان نجله كان يقود دراجة نارية وكان شقيقه خلفه وكان يراعي شروط السلامه العامة، الا ان عدم الانارة وتوقف الشاحنة في ” العرض ” تسبب بالحادث المروع الذي على اثره اصطدم رأس ابنه بالشاحنة على الرغم من وجود “الكاسك ”. اما ابنه الثاني فقد وقع ارضا وحصل ما حصل.

واشار الى ان نجله تحسن في العناية الفائقة بعد ان خضع لعمليات جراحية عديدة واكد انه الان استعاد وعيه وبدأ يتحسن رويدا رويدا .