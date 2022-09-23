إرتفاع عدد ضحايا المركب الغارق في طرطوس.. وهذه آخر التطوّرات!

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أفاد مكتب وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، بأنّ "عدد ضحايا غرق الزورق قبالة طرطوس حتّى الآن 87، و20 ناجيًا في المستشفى، بحسب آخر المعلومات".

وأعلن الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير في حديثٍ لقناة "الجديد"، أنّه "سيتم نقل 9 جثامين من طرطوس إلى لبنان بعد قليل بينهم 7 لبنانيين وفلسطينيين إثنين و20 ناجياً من المركب الذي غرق قبالة السواحل السورية".

ولاحقاً، أفيد عن "وصول جثامين 9 غارقين في مركب الموت من طرطوس في سوريا إلى معبر العريضة في عكار.

وفي السياق، أكّد مدير الصحة في طرطوس أحمد عمار لـ "سبوتنيك"، "استمرار استنفار كوادر الصحة والطوارئ ومنظومة الإسعاف في سياق الإستجابة لحادثة غرق المركب مقابل جزيرة أرواد"، مبيناً أنّ "الحصيلة تتغير باستمرار مع العثور على جثث ضحايا جدد".

وأضاف، "مع مرور الوقت تقل فرص العثور على ناجين".

وأشار عمار إلى أنه "بلغ عدد الضحايا الواصلين إلى مشفى الباسل 79 بحالة وفاة، و20 ناجياً يتلقون العلاج في مشفى الباسل وتتراوح حالتهم الصحية بين الجيدة والصعبة".

ولفت عمار، إلى إنّ "أهالي بعض الضحايا جاؤوا من لبنان بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني للتعرف على ذويهم، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسليمهم الجثث أصولاً".

وحسب رئيس فرع الهلال الأحمر في طرطوس رنا مرعي، يتم حالياً نقل جثث الضحايا، الذين تعرف عليهم ذووهم في مشفى الباسل، بسيارات الهلال الأحمر السوري إلى معبر العريضة الحدودي ليتم تسليمهم أصولاً للصليب الأحمر اللبناني.