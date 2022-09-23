A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئياً بالاجمال دون تعديل في درجات الحرارة و رياح ناشطة أحياناً في المناطق الشمالية مع إستمرار تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس مستقر نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهار الأحد حيث يسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع يؤدي إلى ارتفاع بسيط في درجات الحرارة.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24 و 33 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً الى قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة و رياح ناشطة أحياناً في المناطق الشمالية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئياً بالاجمال دون تعديل في درجات الحرارة و رياح ناشطة أحياناً في المناطق الشمالية مع إستمرار تكون الضباب على المرتفعات .

الأحد: صافٍ إجمالاً مع إرتفاع محدود في درجات الحرارة.

الإثنين: صافٍ إجمالاً مع إرتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية.

- الحرارة على الساحل من 24 الى 31 درجة، فوق الجبال من 13 الى 23 درجة، في الداخل من 15 الى 28 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة، سرعتها بين 15و 60 كم/س .

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب .

- الرطوبة النسبية على الساحل:

بين 40 و70 % .

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,26

- ساعة غروب الشمس: 18,34