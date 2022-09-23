عناوين الصحف ليوم الجمعة 23 أيلول 2022

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الأخبار: السعودية في عيدها الـ 92: وطن «سورياليّ»

عون يهدّد: جاهز لتوقيع مرسوم إقالة الحكومة الحالية وإنهاء دورها | أيام حرجة في الطريق إلى الترسيم



خطّة الحكومة للتعافي: أصول الدولة مقابل ودائع الكبار

الديار: «قوارب الموت» تبتلع ابناء الشمال وتهدد الاستقرار : طرابلس فوق «برميل بارود» ؟

الترسيم بانتظار الصياغة الخطية واسرائيل «مستنفرة» لهضم التنازلات المؤلمة

ميقاتي يغادر نيويورك دون نتائج «والعين» على جولة التفاوض الايراني ــ السعودي !

اللواء: دار الفتوى يتماهى مع التوجّه الدولي- العربي لاحترام الاستحقاقات

اتفاق سعودي - فرنسي- أميركي على انتخاب رئيس يلتزم الطائف.. وفرنجية ينتظر 65 صوتاً

البناء: حملة غربيّة على تلويح موسكو بالسلاح النوويّ… ومصادر روسيّة لا تستبعد استخدامه الخارجيّة الأميركيّة تبشر بقرب اتفاق الترسيم… وزوارق الموت تخطف مجدداً…والإنقاذ سوريّ فرنجية: السباق الرئاسيّ مفتوح على البارد والناخبون الكبار لم يقرّروا بعد… نراقب وفرصنا جيدة



الجمهورية: أنا عربي ووحدوي

نداء الوطن: "حزب الله" يطلق "رصاصة الشغور" على رأس الجمهورية... وهذا ما طلبه من الفرنسيين!

"ثلاثية" الدعم العربي - الدولي للبنان: الإصلاح والطائف والقرارات الدولية



النهار: "دول الرعاية الثلاث": الطائف ورئيس يوحّد

l'orient le jour: Forcing international pour une présidentielle « dans les délais »