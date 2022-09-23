عناوين الصحف ليوم الجمعة 23 أيلول 2022

الأخبار: السعودية في عيدها الـ 92: وطن «سورياليّ»
عون يهدّد: جاهز لتوقيع مرسوم إقالة الحكومة الحالية وإنهاء دورها | أيام حرجة في الطريق إلى الترسيم
خطّة الحكومة للتعافي: أصول الدولة مقابل ودائع الكبار
الديار: «قوارب الموت» تبتلع ابناء الشمال وتهدد الاستقرار : طرابلس فوق «برميل بارود» ؟
الترسيم بانتظار الصياغة الخطية واسرائيل «مستنفرة» لهضم التنازلات المؤلمة
ميقاتي يغادر نيويورك دون نتائج «والعين» على جولة التفاوض الايراني ــ السعودي !
اللواء: دار الفتوى يتماهى مع التوجّه الدولي- العربي لاحترام الاستحقاقات
اتفاق سعودي - فرنسي- أميركي على انتخاب رئيس يلتزم الطائف.. وفرنجية ينتظر 65 صوتاً
البناء: حملة غربيّة على تلويح موسكو بالسلاح النوويّ… ومصادر روسيّة لا تستبعد استخدامه الخارجيّة الأميركيّة تبشر بقرب اتفاق الترسيم… وزوارق الموت تخطف مجدداً…والإنقاذ سوريّ فرنجية: السباق الرئاسيّ مفتوح على البارد والناخبون الكبار لم يقرّروا بعد… نراقب وفرصنا جيدة
الجمهورية: أنا عربي ووحدوي
نداء الوطن: "حزب الله" يطلق "رصاصة الشغور" على رأس الجمهورية... وهذا ما طلبه من الفرنسيين!
"ثلاثية" الدعم العربي - الدولي للبنان: الإصلاح والطائف والقرارات الدولية
النهار: "دول الرعاية الثلاث": الطائف ورئيس يوحّد
l'orient le jour: Forcing international pour une présidentielle « dans les délais »