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عناوين الصحف ليوم الجمعة 23 أيلول 2022

23
SEPTEMBER
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الأخبار: السعودية في عيدها الـ 92: وطن «سورياليّ»

عون يهدّد: جاهز لتوقيع مرسوم إقالة الحكومة الحالية وإنهاء دورها | أيام حرجة في الطريق إلى الترسيم

خطّة الحكومة للتعافي: أصول الدولة مقابل ودائع الكبار

 

 

 

الديار: «قوارب الموت» تبتلع ابناء الشمال وتهدد الاستقرار : طرابلس فوق «برميل بارود» ؟
الترسيم بانتظار الصياغة الخطية واسرائيل «مستنفرة» لهضم التنازلات المؤلمة
ميقاتي يغادر نيويورك دون نتائج «والعين» على جولة التفاوض الايراني ــ السعودي !

 

 

 

 

اللواء: دار الفتوى يتماهى مع التوجّه الدولي- العربي لاحترام الاستحقاقات
اتفاق سعودي - فرنسي- أميركي على انتخاب رئيس يلتزم الطائف.. وفرنجية ينتظر 65 صوتاً

 

 

 

 

البناء: حملة غربيّة على تلويح موسكو بالسلاح النوويّ… ومصادر روسيّة لا تستبعد استخدامه الخارجيّة الأميركيّة تبشر بقرب اتفاق الترسيم… وزوارق الموت تخطف مجدداً…والإنقاذ سوريّ فرنجية: السباق الرئاسيّ مفتوح على البارد والناخبون الكبار لم يقرّروا بعد… نراقب وفرصنا جيدة

 

 

 

 


الجمهورية: أنا عربي ووحدوي

 

 

 

 

نداء الوطن: "حزب الله" يطلق "رصاصة الشغور" على رأس الجمهورية... وهذا ما طلبه من الفرنسيين!
"ثلاثية" الدعم العربي - الدولي للبنان: الإصلاح والطائف والقرارات الدولية

 

 

 


النهار: "دول الرعاية الثلاث": الطائف ورئيس يوحّد

 

 

 

 

l'orient le jour: Forcing international pour une présidentielle « dans les délais »

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