حميّة يتابع قضيّة غرق الزورق قبالة طرطوس

A + A -

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية البيان الآتي: "متابعة غرق الزورق قبالة ساحل طرطوس في سوريا لحظة بلحظة. بعد ورود المعلومات من سوريا بأن زورقا يحمل على متنه لبنانيين وغير لبنانيين قد غرق قبالة ساحل طرطوس في سوريا، أجرى الوزير حمية سلسلة من الاتصالات المكثفة متابعة لهذا الموضوع، بحيث قام بالتواصل مباشرة مع وزير النقل السوري زهير خزيم، الذي أكد له، بأنه تم لغاية الآن انتشال ٣٣ ضحية و١٦ من الناجين حتى اللحظة، مشيراً إلى أن هناك ٢٤ زورقاً للبحث يعملون منذ الساعة الاولى لورود المعلومات عنه، مضيفاً بأن هناك فرقاً تنتشر على الشاطئ للغاية نفسها ،وستعمل هذه الليلة وغدا صباحاً لاستكمال عمليات البحث عن ناجين وانتشال الضحايا، وكما أنه جرى الاتصال أيضاً مع مدير عام الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي، والذي أكد لنا بأن الكوادر السورية تعمل الآن بكل جهودها على ما يمكن إنقاذه من الزورق البحري، وذلك في موقع مقابل منطقة المنطار ومقابل أرواد وعدة مواقع على شاطئ طرطوس.

وللغاية نفسها. وكما أنه - وللغاية نفسها- تم الإتصال أيضاً مع القائم بالاعمال في السفارة اللبنانية لدى سوريا طلال ضاهر، والذي أفادنا بأنه سيصل ليلاً إلى طرطوس لمتابعة الموضوع".