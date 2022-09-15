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خلاف اليسا وزياد برجي الى القضاء در..

15
SEPTEMBER
2022
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تقدمت إليسا بواسطة وكيلها القانوني المحامي مارك حبقة بعدة مراجعات قضائية حماية لحقوقها المكرسة قانوناً وذلك بوجه التعدي السافر والقرصنة المتعمدة على حقوق الملكية الفنية والأدبية العائدة لها فيما خصّ أغنية "أنا وبس" التي تم قرصنتها وإعادة بثها من قبل السيدين زياد برجي وأحمد ماضي اللذان وبعد أن تنازلا عن كامل حقوقهما الفنية والأدبية وقبضا حقوقهما المادية الناتجة عن التنازل المذكور، عادا وبشكل مناف لأبسط القواعد القانونية والأدبية بإعادة نشر الأغنية تحت عنوان "وبطير" ضاربين عرض الحائط بأبسط أدبيات قواعد الفن وأدبيات التعامل الأخلاقي سيما وأن كافة المستندات القانونية تؤكد عدم شرعية وقانونية بث ونشر أغنية "وبطير" التي تعكس صورة مقلدة، مقرصنة عن الأغنية الرسمية للفنانة إليسا صاحبة ومالكة الأغنية الرسمية "أنا وبس".
يؤكد المكتب الإعلامي للفنانة إليسا أن الوكيل القانوني المحامي مارك حبقة قد اتخذ كافة الإجراءات الآيلة إلى وقف التعدّي على حقوق الفنانة إليسا المحمية قانوناً لا سيّما إلى ملاحقة كل من ساهم في قرصنة أغنية "أنا وبس" وتحويرها وتقليدها ونشرها خلافاً للقانون، بما فيهم كاتب وملحن وناشر الأغنية المذكورة و / أو محوّر عنوانها (وبطير)، وكل من ساهم في توزيع و / أو ترويج الأغنية المقرصنة،

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