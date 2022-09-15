تدابير سير في النبطية غدًا

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صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الامـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة, بيان جاء فيه: "عند حوالى الساعة 20,30 من يوم الجمعة 16-9-2022، سيتم إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين في مدينة النبطية، ويتخلّلها تنظيم مسيرة حاشدة تجوب شوارع المدينة، ومن المتوقع أن يشارك عدد غفير من المواطنين، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اعتباراً من الساعة 17,00 من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء، تدابير سير، وفقاً لما يلي:

أولاً: منع وقوف ومرور السيارات في الشوارع التالية:

شارع محمود فقيه من مطعم التركي حتى السريّة القديمة.

شارع السراي من محطّة الصبوري مرورًا بالسراي الحكومي المنشيّة حتّى المدرسة الإنجيليّة.

شارع مرجعيون من مفرق المدرسة الإنجيليّة حتّى الساحة العامّة.

شارع السريّة القديمة باتجاه مستشفى الجنوب – محطة المقدم.

ثانياً: تحويل السير:

من مفرق استراحة النانا باتجاه بئر القنديل وبالعكس.

مدخل بئر القنديل – السريّة القديمة.

طلعة ميكي ماوس.

مفرق طلعة حي البياض غربًا.

ثالثاً: على المواطنين الذين لا يقصدون مدينة النبطية ان يحولوا سيرهم عبر:

مفرق كفرجوز/تول، للقاصدين بلدات: حاروف، زبدين، تول، جبشيت، القصيبة والقرى المجاورة.

مفرق كفرمان/المئذنة أو عبر جادة الرئيس نبيه بري: للقاصدين بلدات: النبطية الفوقا، كفرتبنيت ومنطقتي مرجعيون وحاصبيا.

مفرق زبدين (الميتم) للمتوجهين من قرى: شوكين، ميفدون، عدشيت والقصيبة باتجاه بلدة تول".

لذلـك طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي, "من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي المكلفين تنفيذ هذه المهمة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".