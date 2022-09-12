"الهدف يكمن في معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون"... مولوي: المرصود في الموازنة يكفي لشهر فقط

A + A -

أعلن وزير الدّاخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسّام المولوي أنه "اقترح تخفيض السنة السّجنية في لبنان إلى 6 أشهر"، مشيراً إلى أن "رئيس مجلس النواب سيطرح هذا الاقتراح على التصويت بعد مناقشة الموازنة".

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV" لفت المولوي إلى أنّ "الهدف يكمن في معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون"، مؤكداً أن نظرة الوزارة شاملة ووطنيّة.

وتابع: "مستمرّون بالقيام بمهامنا الصعبة في إدارة السجون ونحاول معالجة مشاكل الطبابة والاستشفاء والتغذية فالمرصود في الموازنة يكفي لشهر فقط".

وشدد على أن، "الكهرباء لا تنقطع أبداً عن السجون ونحقق بكل حالة وفاة تحصل داخل أي سجن وكل الحالات الطارئة تُنقل الى المستشفى".