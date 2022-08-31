شبان من عرب ابو جبل قطعوا طريق كسارة - زحلة احتجاجا على قطع التيار الكهربائي عن حيهم

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن شبانا من عرب ابو جبل قطعوا الطريق الدولي على مستديرة كسارة - زحلة، احتجاجا على قطع التيار الكهربائي التابع لامتياز شركة كهرباء زحلة التيار عن الحي الذي يقطنون فيه، بسبب عدم تسديديهم الفواتير المتوجبة عليهم للشركة.

كما عمد المحتجون على رشق مولدات كهرباء زحلة بالحجارة بالقرب من محطة الهراوي. والاعتداء طاول أيضا عمال الشركة مقابل المعمل حيث اصيب عاملين بجروح بالغة نقلوا على الاثر الى مستشفى خوري العام للمعالجة.

كما واعتدوا أيضا على املاك الشركة، وإطلقوا النار ورموا الحجارة محاولين قطع الكهرباء عن زحلة وستة عشر بلدة.

واستدعى الاعتداء على شركة كهرباء زحلة تدخل قوة من أمن الدولة التي عملت على فتح الطريق امام حركة السير ووقف الاعتداء على منشآءت الشركة، وملاحقة مفتعلي الإشكال