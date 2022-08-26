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لا يوجد شيء يمنع عملية "ترحيل النازحين"... شرف الدين يكشف عدد مراكز الايواء في سوريا!؟

26
AUGUST
2022
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أكّد وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، أنّه "لا يوجد شيء يمنعنا بيننا وبين سوريا من تنفيذ عملية ترحيل النازحين السوريين بطريقة آمنة وكريمة"، مشيرًا إلى أنه يجب أن "نفرق بين نازح وبين يد عاملة وبين لاجئ سياسي، إذ الأخير موضوعه يختلف ومن هنا طالبنا المنظمات الدولية التدخل لأن لبنان لا يمكنه تحمل صراعات الدول الاخرى، و9 آلاف منهم سوف يرحّلون".

 وأكّد في تصريح من بعبدا، أنه "يوجد 480 مركز ايواء شاغر في سوريا للنازحين، وإن لزم الأمر الدولة السورية مستعدة لبناء مراكز ايواء جديدة"، مؤكدًا أن الاتفاق الداخلي بشأن الملف برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون وأنا متفائل".
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