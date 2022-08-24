البناء: ميقاتي سيعرض على الرئيس عون الإبقاء على تركيبة الحكومة نفسها...

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

يزور الرئيس ميقاتي اليوم بعبدا ويلتقي رئيس الجمهورية لاستكمال البحث في الملف الحكومي، ووفق معلومات «البناء» فإن ميقاتي سيعرض على الرئيس عون الإبقاء على تركيبة الحكومة نفسها مع استبدال بعض الوزراء لا سيما عصام شرف الدين وأمين سلام، وسيطلب من عون تسمية الوزيرين بالتفاهم مع المرجعيات السياسية لهما. إلا أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رفض وفق ما ذكرت وسائل اعلام، طلب ميقاتي تسمية بديل عن وزير المهجرين لعدم رغبته في التدخل بتشكيل الحكومة.

وأشارت مصادر مقربة من الرئيس المكلف لـ»البناء» الى أن «الاجواء الإيجابية هي السائدة والرئيسين عون وميقاتي متفقان على استمرار الحوار والنقاش العميق بتفاصيل التركيبة الحكومية والصيغ المطروحة.

وشددت المصادر على أن «ميقاتي لن يقدم تنازلات كما يُشاع لكن سيكون اكثر مرونة بالبحث في الطروحات القائمة».