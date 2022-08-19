"القوة ليست بالعضلات والزعرنات والمليشيات والفاسدين"... الوزير باسيل من مخيّم التّيار: افتخروا بانتمائكم لانكم تنتمون لتيار نظيف وآدمي

A + A -

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أنه "بالتسعين باعوا صلاحيات رئيس الجمهورية بالطائف نكاية بالعماد ميشال عون آنذاك، واليوم يبيعون التمثيل الصحيح نكاية بالتيار".

ولفت خلال كلمة له الى أن "نتيجة الإنتخابات النّيابيّة واضحة، نحن أكبر كتلة في المجلس النّيابي وأكبر تكتل، ونحن أكبر حزب سياسي حصل على الأصوات في الإنتخابات من الّطوائف كلّها".

وتوجه باسيل لـ"جماعة فينا وبدنا" بالقول: "إنتو ما فيكن إلا عالأوادم وما بدكن تسقطوا إلا التّيار".

وأضاف: "قوة شباب التيار بآدميتهم ووطنيتهم وقوةهم بأنهم ولاد بيت، فالقوة ليست بالعضلات والزعرنات والمليشيات والفاسدين، والتيار الوطني الحر يعيش على الايجابية وفكرة البناء، نحن تيار الاعمار والمشاريع التي تبني الدولة، وكل شخص يتهمنا بالفساد يكون هو الفاسد".

وتوجه للتياريين بالقول: "افتخروا بانتمائكم لانكم تنتمون لتيار نظيف وآدمي".