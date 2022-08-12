living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وسيم بزي للـtayyar.org: لا نزال ضمن الفترة المتاحة ومطلع أيلول محطة حاسمة

12
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد الكاتب والمحلل السياسي د. وسيم بزي للـtayyar.org أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سأل بالأمس وفد حزب الله اذا كانت هناك قناعة لدى الحزب بأن ملف ترسيم الحدود سينتهي سلماً أو حرباً فكان الردّ بأنه اذا فُرضت الحرب ولم يعطَ لبنان حقوقه فهذا يكون أفضل من الذلّ، وبالتالي لم يكن هناك من جزم بأن الحرب خياري حتميّ.
وأضاف بزّي أنه حتى الساعة لا نزال ضمن الفترة المتاحة في ملف الترسيم وكلام نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب كان واضحاً في القصر الجمهوري، واليوم الجميع في انتظار إجازة السيد آموس حتى تنتهي ويُفترض بأن يكون لدى لبنان الجواب بما تبقى من شهر آب.
وقال بزي:"ليس هناك من تأكيد لسلبية العدو الاسرائيلي لكن هناك في اسرائيل من يدعو لتأجيل تظهير أي تسوية مع لبنان الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية، وبالتالي الى ما بعد تشرين، علماً بأن ليس هناك من يجزم بأن لبنان سيتجاوب مع هذا الطرح خصوصاً أننا نتعاطى مع مطلع أيلول كمحطة حاسمة ولن نقبل بأي تسويف... وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout