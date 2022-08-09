نداء الوطن: السيد نصرالله يطلق اليوم "الإنذار الأخير"

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

في المعلومات المستقاة من أوساط مطلعة على أجواء "حزب الله"، أنّ أمينه العام السيد حسن نصرالله سيطلق اليوم ما يشبه "الإنذار الأخير" للإسرائيليين والوسيط الأميركي على حد سواء، لاستعجال "حسم الموقف وإنهاء حالة المراوحة والمراوغة" في عملية الترسيم، تحت طائل تجديد التهديد بأنّ "الوقت غير مفتوح ومهلة أيلول لا تزال سارية المفعول"، ليتوجه انطلاقاً من ذلك إلى كل من يعنيه أمن المنطقة برسالة واضحة مفادها: "عامل الزمن لم يعد في صالح أحد والعد العكسي بدأ على الجبهة الحدودية فلا تخطئوا التقدير".