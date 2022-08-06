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المونسنيور كميل مبارك للـtayyar.org في عيد التجلّي:"لبنان وقف لله"

6
AUGUST
2022
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في ليلة عيد الربّ، قال المونسنيور كميل مبارك للـtayyar.rog الرسالة التالية:
"في السادس من شهر آب عيد التجلّي، والتجلّي هو ظهور الوجه الالهي لسيّدنا يسوع المسيح وهذا يعني وضوح الحقيقة كاملة للرسل ومن بعدهم للكنيسة والناس أجمعين. وهذه الحقيقة هي الركن الأساس للايمان أي أن المسيح هو ابن الله ومن طبعه، وهو نور من نور واله من اله. وهذه الحقيقة الالهية تدفعنا الى التأمّل في الحقائق الأرضية، ووجوب السعي الى التشبّث بالحقيقة المرتبطة بالحرية والعدالة. وهكذا تكون رسالة التجلّي ايمانيّاً معرفة حقيقة السيّد المسيح بشريّاً والهيّاً، أما الرسالة المجتمعيّة فهي أن بناء كل مشروع شخصيّ أو وطني يجب أن يرتكز على الحق، وهذا الحق هو ميزان السلام بين الأمم لأنه حين يغلّف كل أساليب التعاطي في الشأن العام ينتفي الكذب وتغلب الشفافية وهكذا يصل صاحب كلّ حقّ الى حقّه ويسلك الجميع طريق السلام".
وأضاف:"إن التجلّي الذي حصل على جبل حرمون يضفي صفة القداسة على أرض لبنان وكأن الله شاء أن يظهر نفسه للخلق جميعاً على أرض هي له ونقول اليوم هي وقف لله وهذا ما قاله الله لموسى حين نظر الى جبال لبنان الخضراء-البيضاء وتساءل عن هذا الجبل لمن يكون، حرّمه الله عليه قائلاً، هذا الجبل وقف لي، لن تطأه قدماك ولا كل من يأتي من بعدك، وقد ورد هذا الأمر في سفر تثنية الاشتراع. أعاد الله هذا العيد على الجميع بالخير والسلام".

 

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