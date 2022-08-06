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وزير المهجرين: خطتنا هي عودة 15000 نازح سوري شهريا الى بلاده… وميقاتي غير مكترث لهذا الموضوع

6
AUGUST
2022
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أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين لبرنامج ب”الأول” من “صوت لبنان” الى أنه “لمس ايجابية وجدية من الطرف السوري بما خص خطة عودة النازحين السوريين التي قد وضعها”.

وقال: “تم تجزئة الوجود السوري الى ثلاث فئات وهي فئة النازحين وفئة العمال وفئة اللاجئين السياسيين”، مضيفا “ان 80 بالمئة من الأراضي السورية أصبحت آمنة وقد تم تكليفه من قبل الحكومة اللبنانية للتفاوض مع الجانب السوري”.

وعن الخطة أوضح أن “المطلب اللبناني هو بعودة 15000 نازح شهريا الى سوريا، وطلبت الدولة اللبنانية من المفوضية العليا للاجئين أن توقف التمويل المادي ل 15000 نازح كل شهر من أجل تحفيزهم على العودة الى مناطقهم الامنة، وموضوع اللاجئين السياسيين قيد المتابعة مع الدولة السورية والمفوضية العليا، فلبنان يرغب بعودة آمنة لهولاء دون أن يتم التعرض لهم”.

وأشار شرف الدين الى أن “الرئيس ميقاتي غير مكترث لموضوع عودة النازحين وانه حاول التواصل معه منذ فترة عن موضوع النزوح لكن ميقاتي لم يجب على الاتصال”، مضيفا ان “83 بالمئة من النازحين هم خارج المخيمات ويستفيدون من الكهرباء والماء والخبز المدعوم وينافسون اللبناني في لقمة عيشه”

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