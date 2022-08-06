مهنا للحلبي: لم ننس محاولتك دمج الطلاب النازحين مع الطلاب اللبنانيين

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توجّه مسؤول المكتب التربوي في التيار الوطني الحر روك مهنا في منشور على صفحته على فايسبووك إلى وزير التربية عباس الحلبي قائلاً:

طالعنا وزير التربية بتصريح يفتخر فيه أنه يؤمن أموالاً من اليونيسيف ليسدد للأستاذة المُستعان بهم مستحقاتهم.

في هذا الصدد، يهمنا أن نسأل الوزير البطل التالي: ألم يكن من الأجدى أن تسعى مع اليونيسيف وسواها لتأمين مستحقات المعلمين في المدارس والثانويات الرسمية التي تكافح باللحم الحيّ للصمود ولتعليم ولو قسم من منهاجها؟



ألم يكن من قمة الأولويات لو سعيت يا معالي الوزير مع فريقك المصون لتأمين التمويل والاستمرارية للقطاع التربوي العام برمته، بدلاً من التركيز على قسم صغير منه يُعنى بتعليم الطلاب النازحين؟ أم أن أولوية المنفعة والتنفيعات أعمت البصائر عن المصلحة القطاع العامة؟

وإن كنت يا معاليك تحاول من خلال هذه "الجهود" المشبوهة التعمية على الموبقات التي ترتكبها بإسم التربية، فاعلم أننا لم ننس محاولتك دمج الطلاب النازحين مع الطلاب اللبنانيين عبر توحيد الداتا وتفكيك الوحدة المختصة بالنازحين ودمجها بالوزارة عبر أقسام الوزارة والمناطق التربوية!