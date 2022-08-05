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حزب الله يشيد بتكاتف فصائل المقاومة الفلسطينية: نعبر بشكل صريح عن تأييد كافة الخطوات للرد على العدوان

5
AUGUST
2022
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صدر عن حزب الله البيان التالي:

يتقدم حزب الله من الاخوة في حركة الجهاد الاسلامي بأحر  التعازي والمواساة باستشهاد القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري وعدد من اخوانه القادة الميدانيين الذين نالوا الوسام الالهي الرفيع وحققوا أغلى أمانيهم بعد عمر طويل قضوه في الجهاد والمقاومة.
 
ان الشعب الفلسطيني العزيز الذي قدم أغلى التضحيات على مدى سنين مقاومته الطويلة وزف عشرات الشهداء القادة لن تضعفه هذه الجريمة الاسرائيلية البشعة والغادرة بل ستزيده عزما على مواصلة الطريق حتى تحقيق الانتصار والتحرير.
 
ان حزب الله اذ يشيد بتكاتف فصائل المقاومة الفلسطينية كافة، يشدد على وحدة الموقف الذي يشكل العامل الأساس في الانتصار على العدو، ويؤكد على وقوفه الدائم والثابت الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الشجاعة لتحرير أرضه وأسراه وتحقيق أهدافه المشروعة، ويعبر بشكل صريح عن تأييده لكافة الخطوات التي تتخذها قيادة حركة الجهاد الاسلامي للرد على العدوان وجرائمه المتمادية.
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