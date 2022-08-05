في البقاع...5 محاضر بحق اصحاب مولدات مخالفين

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نظمت مديرية حماية المستهلك، خلال جولاتها الرقابية بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، محاضر ضبط في حق عدد من اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه ولعدم استكمال تركيب العدادات عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة، بمؤازرة قوى امن الدولة.

وكانت حصيلة الجولات لليوم ٥ محاضر في البقاع.

وأكدت وزارة الاقتصاد استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات في مختلف القطاعات، من سلامة الغذاء الى احتكار المواد الغذائية والمحروقات، مرورا بالتلاعب بأسعار السلع، اضافة الى قطاع المولدات الكهربائية واحالتها على القضاء المختص.