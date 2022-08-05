أمن الدّولة في البترون توقف موزعاً للخبز وتصادر ٥٠٠ ربطة

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معركة أمن الدّولة مع الافران مستمرّة، فالمدعوّ و. أ.، أحد أصحاب الأفران في البترون، درجت اعتاد على المماطلة في تسليم الخبز للمواطنين وللمتاجر، وادّعاءه فقدان الخبز.

بعد المتابعة، وبعد أخذ إشارة القضاء، أوقفت دوريّة لأمن الدّولة - البترون، أحد الموزعين المشبوهين، وصادرت ٥٠٠ ربطة خبز كانت بحوزته بعد ادعاء صاحب الفرن عدم توافر الخبز لديه، واقفاله في وجه المواطنين. تمّ توجيه إنذار لصاحب الفرن، كما تمّت مصادرة ٥٠٠ ربطة لصالح الجمعيّات الخيريّة، وتابعت دورية من مكتب البترون اليوم عمل الفرن، حيث تبيّن حسن سير العمل فيه وعدم وجود أي مخالفة.