عليق: " أحقر ما ورد في بيان نجيب ميقاتي.."

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كتب الإعلامي والصحفي حسن عليق على صفحته على الفيسبوك ما يلي :" أحقر ما ورد في بيان نجيب ميقاتي اليوم هو معايرته جبران باسيل بالعقوبات الأميركية. الحقير في هذا الأمر هو أن الريس نجيب ميقاتي يعاير بعدوان أميركي. في هذا القول التافه والسافل يُفهمنا نجيب ميقاتي أنه طبّال آلة العدوان الأميركية على سكان الكوكب. من يتباهى بالعقوبات الأميركية إنما يتباهى بواحدة من أدوات الإبادة الحديثة التي تستخدمها الامبراطورية لحكم الكوكب. هي تحكم بالجيوش والأساطيل والعقوبات. باقي أدوات الحكم متممات.

نجيب ميقاتي، مرتكب جريمة قطع الكهرباء عن سكان لبنان (وهي ايضاً من جرائم التدمير الشامل للاقتصاد والمجتمع والنفوس)، مستجدي اتصال هاتفي من أمير سعودي، يعاير بالعقوبات. عجبي! "