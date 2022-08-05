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حجز حرية عريف في قوى الأمن وحطم كاميرات سجن رومية... هذا ما حكمت عليه العسكرية

5
AUGUST
2022
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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بالقضايا الجنائية برئاسة العميد علي الحاج ثلاثة أحكام، بالصورة الغيابية، في حق المتهمين: قاسم.م، ذو الفقار.ر وحسن.خ (لبنانيون) لإقدامهم على ارتكاب أعمال شغب ورشى داخل سجن رومية.

وقضى الحكم الأول الصادر في حق قاسم.م بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به وغرامة مليوني ليرة لبنانية وتجريده من حقوقه المدنية، سنداً للمواد 569 و381 و733 و63 و49 و205 من قانون العقوبات، وذلك لإقدامه في سجن رومية على حجز حرية العريف في قوى الأمن الداخلي شربل.ح ومعاملة العناصر الأمنية بالشدة أثناء الوظيفة وإحداث تخريب وتحطيم كاميرات داخل السجن.

وقضى الحكم الثاني بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حق المتهم ذو الفقار.ر، وتغريمه مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية، وتجريده من حقوقه المدنية، سنداً للمواد 125 و126 و127 من قانون المخدرات، والمواد 353 و770 و63 و49 و205 من قانون العقوبات، وذلك لإقدامه في سجن رومية على رشوة الرقيب في قوى الأمن الداخلي حسن.خ، والإتجار بالمواد المخدرة وترويجها وتعاطي المخدرات ومخالفة الأنظمة الإدارية.

أما الحكم الثالث فصدر في حق الرقيب في قوى الأمن الداخلي موسى.خ لقبوله رشوة للقيام بعمل ينافي الوظيفة بإدخاله مواد ممنوعة الى السجن ومخالفة الأنظمة والتعليمات العسكرية.

وقضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة 15سنة، ومليونا ليرة لبنانية غرامة، وتجريده من حقوقه المدنية، وذلك سنداً للمواد 166/ قضاء عسكري و352 و770 و63 و49 و205 من قانون العقوبات.

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