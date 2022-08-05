خاص - مرجع حكومي يثير العقوبات الأميركية .. انتقام وقلة حيلة!

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خاص tayyar.org -

عُلم أن مرجعا حكوميا يقف وراء معاودة إثارة موضوع العقوبات الأميركية في الغرف المغلقة وفي تقارير إعلامية موجّهة، بين الحين والآخر.



وهو أوعز الى مقربين منه الطلب من جهات سياسية وإعلامية تناول هذه المسألة من جديد حتى لو أتت من خارج السياق، لإعتقاده أن التذكير بهذا الموضوع في التوقيت الراهن عامل مؤثر في استحقاق إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن شأنه أن يرجّح كفّة مرشّح رئاسي يميل إليه المرجع الحكومي.



ووصفت مصادر سياسية هذا التصرّف بـ"المراهقة السياسية التي تنم عن قلة حيلة وعن طغيان عقلية الإنتقام والتشفّي على عقلية رجل دولة".