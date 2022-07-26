كيف رد فياض على عرض "الفيول الإيراني"؟

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أبدى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ترحيبه، كوزارة، بأيّ هبة تأتي من دولة صديقة في العالم، "ونحن في هذا الاطار جهّزنا مواصفات الفيول اللازم لمعامل الانتاج وسنعمّمها على المعنيّين ونضعها على موقع الوزارة الالكتروني".



وجاء كلام فياض، ردّاً على كلام أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله عن الاستعداد لتأمين الفيول الإيراني.



وأضاف, "إن معامل إنتاج الكهرباء بحاجة لكل ليتر فيول، وذلك ليس خافيًا على أحد وخصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف والضغط الاضافي من الوافدين والمغتربين والنازحين".



وختم, "أمّا عمليًا، فحدّدت المادة 52 من قانون المحاسبة العموميّة الأصول لقبول الهبات وذلك بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء، وليس في وزارة الطاقة".



وكان أجاب الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله, يوم أمس الإثنين, على طلب النائب جبران باسيل بالحصول على مساعدة ايرانية في ملف الكهرباء, قائلًا: "أنا حاضر "جيب" فيول ايراني مجانًا لمعامل الكهرباء اللبنانية لكن فلتقل الحكومة اللبنانية أنها جاهزة لاستقبال هذا الفيول".