عناوين الصحف ليوم السبت 22 تموز 2022

الأخبار: أورشليم! «في كلّ حَجَرٍ تتناسل دبّابة»*
قضية المطران: عون يحتوي رافضا التطبيع
قراءة في نتائج الانتخابات: سقوط السفارة السعودية في بيروت
تخبّط في «العسكريّة»... وصوّان يُخالف القانون
النهار: حل لإضراب الموظفين يسابق ذكرى 4 آب؟
الديار: قضية المطران الحاج تتفاعل: توجه لحلها على الطريقة اللبنانية
«الرئاسة» تنتظر حزب الله و «التغييريون» يحسمون مرشحهم قريبا
نداء الوطن: آخر 100 يوم من عمر العهد و40 يوماً قبل مهلة الإنتخاب
"قضية المطران" تنتظر كلام الديمان
البناء: الأندبندنت: «توتال» مستعدّة لشراء النفط والغاز قبل التنقيب والاستخراج بمجرد التوصل إلى اتفاق / ثروتنا خط أحمر في الناقورة: وراء المقاومة ومعادلاتها… «حقوق لبنان أولاً أو لا غاز عبر المتوسط»/ باسيل: نحن ناخب رئاسيّ ولم نحدّد المرشح… وسأزور سورية… وحلّ الغاز قريب بفضل المقاومة/
اللواء: «القطيعة الرئاسية» تبعثر السلطة.. وتسوية الرواتب قيد الإنجاز الاثنين
40 بنداً على طاولة اختبار التشريع.. وبكركي ماضية بالتصعيد بوجه الأمن والقضاء
الجمهورية: تحذير دبلوماسي: إحتمالات خطيرة
قضية توقيف المطران الحاج نحو المعالجة
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