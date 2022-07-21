هذا ما كشفه اللواء عباس ابراهيم عن موعد حل أزمة جوازات السفر

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أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم "ان خلاص لبنان يكون بوحدتنا جميعا ، مجدد القول ان الامن العام نفذ قرارا قضائيا بشأن المطران موسى الحاج وواجباتنا ان ننفذ هذه الاشارة"، كاشفا انه ألغى زيارة لوفد من الامن العام الى بكركي “لاسباب نتحدث عنها لاحقا”. وشدد ابراهيم على "وجوب عدم السماح "بالتقسيم"، وقال: "أنا مع كل ما يوحد بيروت ، لأن وحدة بيروت من وحدة الوطن."، مؤكدا ان أزمة جوازات السفر "ستحل تدريجيا بدءا من شهر تشرين الاول وستكون بداية حل الازمة النهائية على أبواب العام المقبل. والناس يجب ان تعلم اننا لسنا من يفتح الاعتمادات والا لما وصلنا الى الازمة القائمة والمنصة كانت لتسهيل امور الناس.



كلام اللواء ابراهيم، جاء في خلال ندوة حوارية نظمتها معه، جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية في مقرها في الصنائع، بعنوان " لبنان في مسار الاستحقاقات الحالية محليا وخارجيا".