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كركي: نحن بصدد التحضير لزيادة التعرفات الاستشفائية

18
JULY
2022
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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قرارين، رقمها 674 و675 تاريخ 18/7/2022، قضى بموجبهما إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهري أيار وحزيران 2022 بلغت قيمتهما حوالي 74 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحول هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأوضح ان "هذه السلفات الشهرية الملتزم تسديدها من قبل الصندوق تدل على حرصه الشديد من أجل الحؤول دون انهيار القطاع الصحي والاستشفائي في البلاد وضمان استمراريته بغية معاودة لعب دوره الريادي كمستشفى للشرق الأوسط".

وأعلن كركي "أن إدارة الصندوق في صدد التحضير لزيادة التعرفات الاستشفائية على ضوء نتائج الدراسات المالية التي تعدها الوحدات المختصة في الصندوق"، مطالبا الدولة اللبنانية "القيام بواجباتها في هذا الخصوص كون المضمون لم يعد قادرا على تحمل الفروقات المالية الضخمة للفواتير الصحية والاستشفائية والدوائية لاسيما بعد دولرتها".

كما طالب كركي الدولة بـ"ضرورة تسديد ديونها المتوجبة عليها للضمان الاجتماعي والتي تجاوزت ال 5000 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2021 ودفع الأموال المرصودة لها في الموازنات العامة السابقة وخاصة تلك المرصودة في مشروع موازنة العام 2022.

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