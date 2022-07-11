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هذه هي صفات قوة الرئيس- سمير مسره

11
JULY
2022
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سمير مسره

اعتقدنا، بعد انتهاء العملية الانتخابية، ان الوضع السياسي العام سوف يهدأ قليلا" لان الشعب اللبناني قال كلمته واختار ممثليه في الندوة البرلمانية. اعتقدنا انهذه العملية سوف تلجم الهجوم الغير المسبوق من بعض الاحزاب والمجتمعات المدنية وما يسمى بالثورة، على التيار الوطني الحر لالغائه من المعادلة السياسية بعد ان خذلت نتائج الاقتراع كل توقعاتها. اعتقدنا اخيرا" ان هذا الاستحقاق الذي مر بسلام سوف يكون حافزا" لمن "كبرت الخسة في رأسه" ان يتخلى عن غروره وينبذ سلوكه الوقح وكلامه المستفز.

غير ان للآسف كل ذلك لم يحدث، وجاءت ردة فعل هؤلاء بالنسبة لي وللكثيرين اثباتا" دامغا" لصوابية ما قلناه منذ اليوم الاول من الانتفاضة اي انها مركبة ومحضرة سلفا" بالتكافل والتضامن بين جهات داخلية اصبحت تلعب على المكشوف لتحمي مصالحها ومكتسبات فسادها، وخارجية همها الاول والاخير فرض مشاريع سياسية من خارج التوافق بين مكونات المجتمع اللبناني المعقدوالمتنوع.

كل الذين يرفعون الصوت اليوم، يعرفون جيدا" ان في نهاية المطاف سوف يجلسون على طاولة الحوار لانتاج حل يناسب رسالة لبنان وتركيبته الفسيفسائية. حتى لو تبوأ احدهم منصب الرئاسة الاولى، هل تظنون حقا" ايها اللبنانيون ان باستطاعته ان يحكم البلد بعضلاته فقط ويقفز فوق التوازنات التي تشكل العمود الفقري لديمومته؟ من هو هذا الرئيس، ذكرا" كان او انثى، الذي سيسمح لنفسه امام التاريخ ان يشعل في بلده مجددا" حربا" داخلية، او ان يوقع مجانا" على مشاريع سياسية وسيادية استسلامية لاجل تمرير حلول لا تخدم مصالحه؟ ماذا يمنع هؤلاء الذين يصرون على الاعتماد على السلبية عن العودة سريعا" الى منطق الحوار ويتخلون عن الكيدية، وعن سياسة "قوم ت اقعد محلك"، خاصة" بعد ما آلت اليه نتائج الانتخابات النيابية؟

الى الذين ينتقدون ويستهزئون ويتنمرون على قوة الرئيس نقول، ان قوته هي في حكمته، ومصداقيته، واستقامته، وجرأته في حماية لبنان. وهذه القوة لا تبلغ ذروتها ان لم تكن وليدة تضامن الجميع معها. قوته ايضا" لا تبلغ ذروتها ان هو اختار ان ينأى بنفسه عن الازمات الكبرى لاجل ان يكون حياديا" كما تسوق له بعض الجهات السياسية والدينية متناسية" ان رئيس الجمهورية في لبنان هو الوحيد الذي يدلي بقسم الحفاظ على الدستور، وهو قسم بحد ذاته يلزمه ان يواجه.

الرئيس العماد يعرف هذه المبادئ السامية جيدا"، ولذلك ترونه في الساحة يعمل ليل نهار لصون حقوق لبنان والدفاع عن سيادته وبناء دولة عادلة وقوية، غير آبه بحملات التشهير المؤذية والرخيصة بحقه وبحق شعبه تطلقها كل يوم اوركسترا داخلية وخارجية تدعي العفة وليست عفيفة، والبرأة وليست برئية، والحيادية وهي متورطة.

سمير مسرة,
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