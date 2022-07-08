عناوين الصحف ليوم الجمعة 8 تمّوز 2022

الأخبار
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- سوق السلاح في الأزمة: ازدهار لا انهيار
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البناء
- "القومي" يحيي ذكرى الثامن من تموز: نستمدّ من سعاده في كلّ لحظة قوّة جديدة
- مجلس الأمن يدعو لحكومة جديدة والإصلاحات... والسعودية تعفي اللبنانيين من تعقيدات العودة
- المصرف المركزي يفتح اعتماد الكهرباء... وحمية يسأل: لماذا دائمًا لا يتحرك إلا بعد الواقعة؟
- الحرب على روسيا تطيح جونسون... وسخونة على الخط الأميركي الإيراني عبر قطر
اللواء
- التأليف خارج التقاطع الرئاسي... وأولوية بعبدا التدقيق الجنائي!
- تصعيد وظيفي بعد تحويل رواتب القضاة 8 أضعاف... وبخاري يُعلن إعفاء الحجاج اللبنانيين من الحجر
-تحذيرات المفتي و"حوار الطرشان"
الجمهورية
- مجلس الأمن يستعجل حكومة الإصلاحات
- بدء التدقيق الجنائي
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