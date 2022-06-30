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خاصّ- هوكستين يرافق بايدن وشهران للترسيم البحري.. ماذا عن المقاربة الأميركية لموقف حزب الله؟

30
JUNE
2022
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واشنطن - tayyar.org
لم يحسم دبلوماسي أميركي كبير شغل مركزا رفيعاً في هرمية وزارة الخارجية، وجهة المحادثات والمشاورات القائمة في ما خص الطرح اللبناني لترسيم الحدود البحرية، لكنه في الوقت عينه كشف أن الإدارة الأميركية منحت نفسها وكلاً من لبنان واسرائيل شهرين من أجل التوصل الى إتفاق نهائي.
وقال الديبلوماسي الرفيع في دردشة مع tayyar.org إن كبير مستشاري أمن الطاقة الأميركي آموس هوكستين سيرافق مبدئيا الرئيس جو بايدن في زيارتيه الى كل من المملكة العربية السعودية وإسرائيل، ولا شك أنه سيتابع مع الإسرائيليين ملف الترسيم.
ولفت الى أن الحواب الاسرائيلي الأولي على الطرح اللبناني جاء سلبيا، غير أن هوكستين إقترح مزيدا من الوقت من أجل التفكير مليا في العرض، من هنا جاءت مهلة الشهرين التي وضعها هوكستين لنفسه وللطرفين المعنيين.
وسبق لـ tayyar.org أن أماط اللثام عن هذه المعطيات في ٢٨ حزيران.
لكن الديبلوماسي الأميركي لفت الى أن ثمة في واشنطن من يطرح شكوكا في جدية كل الأطراف اللبنانيين السير بالترسيم البحري ، مسّميا حزب الله على وجه الخصوص. وقال: لا أعتقد أن للحزب مصلحة في تسهيل الإتفاق ربطا بالتطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.

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