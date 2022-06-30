الأنباء الكويتية: ريفي: آن الأوان أن ندفن حكومات الوحدة الوطنية... طبول الحرب تقرع في المنطقة

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الأنباء الكويتية: أكد المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي النائب أشرف ريفي ان الصيغ الحكومية التي دمرت لبنان اقتصاديا وأمنيا وسياديا لا يمكن ان تستمر، فلبنان بحاجة الى إنقاذ حقيقي، لا الى مزيد من الانهيارات وخيبات الأمل نتيجة حكومات الموت التي يقودها حزب الله والى جانبه حليفه جبران باسيل، خصوصا ان طبول الحرب الاستخباراتية والعسكرية تقرع في المنطقة الإقليمية بالتوازي مع محادثات مضنية لتهدئة الأجواء، ما يعني من وجهة نظر ريفي اننا نعيش في الوقت المستقطع، وعلينا ان نحمي لبنان من خلال حكومة غير تقليدية، قادرة على إيصال السفينة اللبنانية الى شاطئ الأمان.