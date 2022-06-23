لجنة متابعة مطار القليعات: آن الاوان لتشغيله مع اقتراب التنقيب عن النفط في البلوكات الشمالية

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دعت لجنة متابعة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات اثر اجتماعها، "المسؤولين والمعنيين، الى العمل بجد وصدق لإعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات - عكار، خاصة انه قد مضى احدى عشرة سنة (عام 2011) على وعد رئيس الحكومة آنذاك نجيب ميقاتي بأن تشغيل المطار سيتم خلال شهرين فقط".

وأكدت في بيان،أن "اعادة تشغيل المطار لا تحتاج الى مراسيم وقرارات وقوانين فهي جاهزة وبحاجة للتنفيذ فقط ، كما أن قرار انشاء الهيئة الناظمة للطيران المدني تم اعتماده منذ عشرين عاما سنة 2002 ، ولم يبصر النور بسبب خلافات الزعماء حول طائفة اعضاء الهيئة كما أقر لنا بذلك وزير الاشغال يوسف فنيانوس حين زرناه في العام 2017".

وشددت على أن "جميع الحكومات والأحزاب الحاكمة مسؤولة عن تعطيل هذا المرفق الحيوي الهام للوطن ولازدهار عكار والشمال، ولا توجد أي حجة او عذر منطقي لتأخير تشغيله سوى ان النظام الحاكم لا يريد الخير والتنمية للشمال وعكار، وقد آن الأوان مع اقتراب التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات البحرية الشمالية، أن يقوم المعنيون بواجباتهم وأن يعيدوا تشغيل المطار، وان تعذر التمويل فليقوموا بالاستعانة بالدول الصديقة من خلال عقد BOT أي بتصميم وبناء وتشغيل المطار ثم إعادته إلى الدولة".