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طقس غير مستقر في طريقه الينا...

23
JUNE
2022
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يؤثر على لبنان طقس صيفي اعتيادي، ويستمر حتى يوم غد الجمعة يترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

أما يوم السبت، فستتمركز كتل هوائية رطبة فوق البحر الاسود وتركيا وتؤدي الى أجواء غير مستقرة مع احتمال تساقط امطار رعدية نهاراً، تترافق مع رياح نشطة تنحسر ليلاً.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين 22 و 30 درجة بقاعا بين 16 و  33 درجات  وعلى الـ 1000متر بين 17 و 26 درجات
- الجو : مشمس مع تشكل سحب على بعض المناطق الساحلية وضباب محلي على المرتفعات القريبة منها 
- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين 10 و 30كم/س
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين 60 و 80 ??
- الضغط الجوي يسجل ساحلا 1008 hpa
- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً
- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 23 درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس مستقر ومشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين 23 و 32 درجة ساحلا 17 و 35 بقاعاً وبين 18 و 28 درجة على الـ 1000 متر فيما الرياح  غربية ضعيفة سرعتها بين 20 و 30كم/س.

السبت: طقس غير مستقر نسبياً وغائم اجمالا مع احتمال امطار رعدية خلال النهار على ان تنحسر الامطار مساءً والحرارة تنخفض وتتراوح بين 22 و 28 درجة ساحلا  14 و 30 بقاعاً وبين 16 و 24 درجة على الـ 1000متر فيما الرياح  غربية نشطة سرعتها بين 30 و 50كم/س

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