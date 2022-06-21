الوزير نصار للـtayyar.org: هذا هو موضوع الاجتماع الجمعة مع الوزير حميّة

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أكد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار للـtayyar.org أنه من المتوقع أن يتخطّى عدد الوافدين الى لبنان هذا الصيف المليون سائح ومغترب، مؤكداً انه رغم كل الظروف الصعبة يبقى لبنان قبلة السياحة وملاذاً لكل من يحب الحياة والترفيه والاستجمام.

ولفت نصار لموقعنا الى أن حملة "أهلا بهالطلة" ستكون موجودة الخميس المقبل كحدّ أقصى في كل المناطق اللبنانية من الشمال الى الجنوب حيث سيصل عدد اللوحات الاعلانية الى أكثر من 250 لتظهر جمال لبنان وروعته.

وأشار نصار الى أنه سيعقد الجمعة المقبل اجتماعاً مع وزير الأشغال علي حميّة ليضعا سويّاً خطة عمل لتنظيم العمل والاجراءات داخل حرم المطار، فبعد تنظيف طريق المطار وصيانتها بالتعاون مع البلديات المعنية، من الضروري الخروج من الاجتماع بمقررات وخطة عمل لكل ما هو مرتبط بالأعمال داخل المطار.

وختم نصار حديثه بالتوجه الى المغتربين والسياح قائلاً:"نحن ناطرينكن وبدنا نقلكن بس توصلوا اهلا بهالطلة".