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الأسمر دان الإعتداء على نقابيين في القطاع الصحي: سابقة خطيرة

14
JUNE
2022
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دان رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان الإعتداء على نقابيين في القطاع الصحي، معتبرًا أنه سابقة خطيرة، وقال: "على الرغم من معاناتهم المريرة في أجورهم وأكلاف إنتقالهم من العمل وإليه، ومن طبيعة عملهم وإدارة السلطات المعنية آذانها لمناشداتهم بتطبيق القوانين عليهم، أسوة بموظفي القطاع العام ومنها قانون السلسلة والتدرج والمساعدات الإجتماعية المقررة من الحكومة، ها هم نقابيو وموظفو هذا القطاع يتعرضون من قبل بعض مديري المستشفيات الحكومية أو أزلامهم لإعتداءات جسدية غير مسبوقة في أي من القطاعات، لا لسبب سوى المطالبة بحقوقهم المشروعة والتي أقر بها المسؤولون أساسًا". 
وأشار إلى أنه "قبل خمسة أيام وفي منتصف النهار، جرى الإعتداء بالضرب المبرح على الدكتور علي السيد مدير الموارد البشرية في مستشفى النبطية الحكومي ورئيس اللجنة النقابية، وقبلها بحوالي عشرة أيام تقريبًا تعرض مدير مستشفى بنت جبيل الحكومي أيضًا لمسؤولة اللجنة النقابية الممرضة السيدة فاطمة يحيي أمام باب المستشفى لأنها طالبت بحقوقها وحقوق زملائها". 

واستنكر هذه الممارسات الظلامية والفوقية، معلنًا إدانتها ومطالبًا بإنزال أقسى العقوبات بحق المعتدين والمتاورطين والمذنبين أيًا كانت رتبتهم وداعيًا إلى إحالتهم إلى اللجان التأديبية المعنية والتفتيش المركزي لكي ينالوا جزاءهم العادل".

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